Covid e vacanze, quali rimborsi se si è positivi

I contagi sono in aumento, e per chi si ritrova positivo questo potrebbe voler dire non partire per le vacanze prenotate in precedenza. Ma in questi casi riusciamo almeno a recuperare parte dei soldi di spesi? Cerchiamo di capirne di più con l'aiuto di un esperto

02:27 min・pubblicato il 11 lug 2022