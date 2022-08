Fridays For Future, il ritorno del movimento

Per cinque giorni gli attivisti europei per il Clima si sono ritrovati a Torino. Greta Thunberg era attesa in presenza ma ha partecipato solo via Zoom. Il prossimo appuntamento è lo sciopero globale del 23 settembre, che in Italia coincide con l’ultimo giorno di campagna elettorale

01:52 min・pubblicato il 01 ago 2022