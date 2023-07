Sostenibilità

Giornata Mondiale dell’Endometriosi: la storia di Majid

"Non è niente". La normalizzazione del dolore ha fatto parte della storia di Majid come di quella di tante altre persone AFAB (Assigned Female At Birth) che per anni hanno cercato, o stanno ancora cercando, una diagnosi. Di endometriosi non si parla ancora abbastanza: una malattia invisibile con cui molt* convivono ogni giorno.

04:45 min・pubblicato il 28 mar 2023