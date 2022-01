Giorno della Memoria, le parole per non dimenticare

Il 27 gennaio ricorre il Giorno della Memoria, si celebra in Italia a partire dal 2000 e in tutto il mondo dal 2005. Nella nuova puntata del Dizionario ricordiamo con @pamela__foti le parole chiave per non dimenticare. "La memoria è necessaria, dobbiamo ricordare perché le cose che si dimenticano possono ritornare" (Primo Levi)

02:40 min・pubblicato il 27 gen 2022