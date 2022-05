I premi che fanno bene, tra mucche e copertoni

Il principe Carlo e il progettista Jonathan Ive hanno assegnato i Terra Cart Design Lab. I premi per i prototipi che possono avere impatto sulla sostenibilità. Premiata una mascherina per le mucche e un device per i copertoni di auto e camion. Ecco perché

01:52 min・pubblicato il 06 mag 2022