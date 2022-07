Il sondaggio: Fratelli d’Italia primo partito seguito da Pd

Il sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24: Il giudizio sul lavoro del Governo guidato da Mario Draghi è positivo per il 57,5% degli italiani. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, FdI si attesta al 23,8%, il PD al 22,5%, la Lega registra un 13,4% mentre il M5S scende sotto il 10% (9,8%). FI ottiene l’8,3%, Azione + Europa il 4,9%, Sinistra italiana/Europa Verde raggiunge il 4,2%, Insieme per il Futuro (Luigi Di Maio) il 2,6%. Infine, ItalExit è al 2%, Italia Viva al l’1,8% e Articolo 1 – MDP all’1,6%

02:39 min・pubblicato il 29 lug 2022