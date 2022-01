Economia e metafore: inflazione e crescita

Le banche centrali devono guardare alla crescita economica ma tenendo conto della folle corsa dei prezzi. Non è facile trovare un bilanciamento tra questi due fattori. Anche i salari dovrebbero crescere, per questo l'economia va sostenuta ma se nel farlo i prezzi continuano a salire e i salari no per le famiglie sarà un problema. Ve ne parla Mariangela Pira in questo video.

03:05 min・pubblicato il 25 gen 2022