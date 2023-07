Diritti

Maternità surrogata, intervista ai Papà per Scelta

La gestazione per altri è una forma di procreazione assistita con cui una donna mette a disposizione il proprio utero e porta avanti la gravidanza per altri genitori, ma in Italia è vietata dalla legge n. 40 del 2004. Sono tante le coppie che hanno fatto ricorso alla GPA e che chiedono che i loro figli vengano riconosciuti come tali e tutelati. Questa è la storia dei Papà per Scelta

06:27 min・pubblicato il 27 mar 2023