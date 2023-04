Sostenibilità

Parto in anonimato e culle per la vita, come funzionano

Il caso del bambino affidato dalla mamma alla culla per la vita della Mangiagalli di Milano ha riaperto il dibattito sui diritti delle donne che si trovano a compiere questa scelta. Con Roberta Giuili cerchiamo di capire di più su come funzionano le culle per la vita e il parto in anonimato

02:51 min・pubblicato il 25 apr 2023