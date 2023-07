Today

Si dice nero o di colore? Le parole contro il razzismo

Parliamo di quelle parole di cui non conosciamo le origini ma che usiamo nel nostro quotidiano. Parole nate nel periodo coloniale e che hanno profonde radici discriminatorie per cui è importante non usarle più. Le parole, lo sappiamo, non formulano solo modi di comunicare, ma costituiscono anche lo strumento del pensiero stesso

05:28 min・pubblicato il 06 apr 2023