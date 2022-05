Siccità, cosa accade alle città alle prese con meno acqua

La siccità è uno dei modi in cui si manifesta la crisi climatica e la scarsità di acqua, anche potabile, rischia di diventare un problema sempre più urgente anche nelle nostre città. Partendo da quello che succede a Los Angeles, dove per la prima volta entreranno in vigore misure per ridurre il consumo di acqua, e Santiago del Cile, che affronta il 13esimo anno di file di siccità, Alberto Giuffrè ci racconta come le metropoli affrontano il problema della scarsità di acqua

01:41 min・pubblicato il 30 mag 2022