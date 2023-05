Today

Come Mykolaiv si prepara a riaprire scuole e asili

La Guerra in Ucraina è ancora nel pieno, ma molte città del Paese provano già a pensare alla ricostruzione. Ma com'è la situazione a Mykolaiv oggi, come si vive? E come si fa a progettare una città futura mentre quella presente è sotto le bombe? Giuliana De Vivo ne ha parlato con il sindaco di Mykolaiv.

03:55 min・pubblicato il 10 mag 2023