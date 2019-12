Video Il Best Of della Sierra alla Finale di X Factor

Chiude il "best of" de La Sierra con un signor brano di Fabrizio De André, Le acciughe fanno il pallone, accostando hip hop e cantautorato, su un riadattamento del brano perfettamente a fuoco con il loro mondo. Continuano con 7 Rings di Ariana Grande, che il duo ha riscritto in italiano, imprimendo la propria sonorità trap. Sul finale Dark Horse di Katy Perry, un perfetto bilanciamento di potenza e armonia!