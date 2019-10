Nuela canta "Sweet But Psycho" di Ava Max in italiano

Dopo aver calcato il palco di #XF13 con due suoi inediti già diventati hit, "Carote" e "Ti voglio al mio funerale", il giovane Emanuele Crisanti, in arte Nuela, canta la sua versione di "Sweet But Psycho." IL TESTO Oh, she's sweet but a psycho A little bit psycho At night she's screamin' "I'm-ma-ma-ma out my mind" Sono un dipinto, sono olio su tela lei è un po' psycho, perché è fan di Nuela è ora di pranzo, ma c'è la luna piena se scapperai, saró una iena oh, oh, non te ne andare, ti faccio male no, no, prendo il sole anche a Natale Oh, she's sweet but a psycho A little bit psycho At night she's screamin' "I'm-ma-ma-ma out my mind" Oh, she's hot but a psycho So left but she's right though At night she's screamin' "I'm-ma-ma-ma out my mind" Ho un istinto omicida, accetta la sfida, e se non vuoi, non sei più mia amica Cause she's sweet but a psycho A little bit psycho At night she's screamin' "I'm-ma-ma-ma out my mind" Non bere, la sua pozione Lei sa amare, senza emozioni Quando ti odia, la amerai quando ti ama, la odierai Oh, she's sweet but a psycho A little bit psycho At night she's screamin' "I'm-ma-ma-ma out my mind" Oh, she's hot but a psycho So left but she's right though At night she's screamin' "I'm-ma-ma-ma out my mind" Ho un istinto omicida, accetta la sfida, e se non vuoi, non sei più mia amica Cause she's sweet but a psycho A little bit psycho At night she's screamin' "I'm-ma-ma-ma out my mind"