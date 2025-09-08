X Factor 2025, i giudici si preparano per le prime Audizioni

00:00:35 min
|
1 ora fa

La stagione di X Factor 2025, al via da giovedì 11 settembre su Sky e in streaming su NOW. .

X Factor 2025: Chi tra voiX Factor 2025: Chi tra voi
speciali
X Factor 2025: Chi tra voi
00:04:46 min
| 1 giorno fa
pubblicità
X Factor 2025: Lauro chi sceglieresti?X Factor 2025: Lauro chi sceglieresti?
speciali
X Factor 2025: Lauro chi sceglieresti?
00:01:15 min
| 8 ore fa
X Factor 2025: Esimi colleghi di PaolaX Factor 2025: Esimi colleghi di Paola
speciali
X Factor 2025: Esimi colleghi di Paola
00:01:39 min
| 2 giorni fa
X Factor 2025: Esimi colleghi di JakeX Factor 2025: Esimi colleghi di Jake
speciali
X Factor 2025: Esimi colleghi di Jake
00:01:27 min
| 3 giorni fa
X Factor 2025: Gabbani chi sceglieresti?X Factor 2025: Gabbani chi sceglieresti?
speciali
X Factor 2025: Gabbani chi sceglieresti?
00:01:36 min
| 3 giorni fa
X Factor 2025: Esimi colleghi di GiorgiaX Factor 2025: Esimi colleghi di Giorgia
speciali
X Factor 2025: Esimi colleghi di Giorgia
00:01:25 min
| 4 giorni fa
X Factor 2025: Il piano cartesiano secondo Achille LauroX Factor 2025: Il piano cartesiano secondo Achille Lauro
speciali
X Factor 2025: Il piano cartesiano secondo Achille Lauro
00:01:06 min
| 4 giorni fa
X Factor 2025: Interrogazione a Paola IezziX Factor 2025: Interrogazione a Paola Iezzi
speciali
X Factor 2025: Interrogazione a Paola Iezzi
00:01:16 min
| 5 giorni fa
X Factor 2025: Interrogazione a Jake La FuriaX Factor 2025: Interrogazione a Jake La Furia
speciali
X Factor 2025: Interrogazione a Jake La Furia
00:00:58 min
| 5 giorni fa
X Factor 2025: Interrogazione a GabbaniX Factor 2025: Interrogazione a Gabbani
speciali
X Factor 2025: Interrogazione a Gabbani
00:01:29 min
| 5 giorni fa
X Factor 2025: Giorgia alla lavagnaX Factor 2025: Giorgia alla lavagna
speciali
X Factor 2025: Giorgia alla lavagna
00:01:38 min
| 5 giorni fa
Il tavolo si scalda, prime immagini X Factor 2025Il tavolo si scalda, prime immagini X Factor 2025
speciali
Il tavolo si scalda, prime immagini X Factor 2025
00:01:34 min
| 18 giorni fa
X Factor 2025: Chi tra voiX Factor 2025: Chi tra voi
speciali
X Factor 2025: Chi tra voi
00:04:46 min
| 1 giorno fa
X Factor 2025: Lauro chi sceglieresti?X Factor 2025: Lauro chi sceglieresti?
speciali
X Factor 2025: Lauro chi sceglieresti?
00:01:15 min
| 8 ore fa
X Factor 2025: Esimi colleghi di PaolaX Factor 2025: Esimi colleghi di Paola
speciali
X Factor 2025: Esimi colleghi di Paola
00:01:39 min
| 2 giorni fa
X Factor 2025: Esimi colleghi di JakeX Factor 2025: Esimi colleghi di Jake
speciali
X Factor 2025: Esimi colleghi di Jake
00:01:27 min
| 3 giorni fa
X Factor 2025: Gabbani chi sceglieresti?X Factor 2025: Gabbani chi sceglieresti?
speciali
X Factor 2025: Gabbani chi sceglieresti?
00:01:36 min
| 3 giorni fa
X Factor 2025: Esimi colleghi di GiorgiaX Factor 2025: Esimi colleghi di Giorgia
speciali
X Factor 2025: Esimi colleghi di Giorgia
00:01:25 min
| 4 giorni fa
X Factor 2025: Il piano cartesiano secondo Achille LauroX Factor 2025: Il piano cartesiano secondo Achille Lauro
speciali
X Factor 2025: Il piano cartesiano secondo Achille Lauro
00:01:06 min
| 4 giorni fa
X Factor 2025: Interrogazione a Paola IezziX Factor 2025: Interrogazione a Paola Iezzi
speciali
X Factor 2025: Interrogazione a Paola Iezzi
00:01:16 min
| 5 giorni fa
X Factor 2025: Interrogazione a Jake La FuriaX Factor 2025: Interrogazione a Jake La Furia
speciali
X Factor 2025: Interrogazione a Jake La Furia
00:00:58 min
| 5 giorni fa
X Factor 2025: Interrogazione a GabbaniX Factor 2025: Interrogazione a Gabbani
speciali
X Factor 2025: Interrogazione a Gabbani
00:01:29 min
| 5 giorni fa
X Factor 2025: Giorgia alla lavagnaX Factor 2025: Giorgia alla lavagna
speciali
X Factor 2025: Giorgia alla lavagna
00:01:38 min
| 5 giorni fa
Il tavolo si scalda, prime immagini X Factor 2025Il tavolo si scalda, prime immagini X Factor 2025
speciali
Il tavolo si scalda, prime immagini X Factor 2025
00:01:34 min
| 18 giorni fa
Playlist di tendenza
pubblicità