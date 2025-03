Max (Bobby Cannavale) è un padre separato con un figlio speciale di undici anni di nome Ezra (interpretato dal giovanissimo William A. Fitzgerald, realmente affetto da disturbo dello spettro autistico) da gestire insieme alla sua ex moglie Jenna (Rose Byrne), con cui è spesso in disaccordo. Max vive con suo padre Stan (Robert De Niro) ed ha accantonato il suo precedente lavoro per seguire il figlio, mentre si reinventa stand-up comedian. La sua carriera però fatica a decollare, nonostante gli sforzi della sua agente (interpretata da Whoopi Goldberg).