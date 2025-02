Un'agente immobiliare mostra una casa a una famiglia di quattro persone e in pochi minuti la matriarca Rebecca, la cui parola è definitiva, annuncia che la compreranno. Il suo grande amore è il figlio Tyler, un nuotatore a livello agonistico con un brutto carattere. Chris, il padre, deve ricordare alla donna che ha due figli: l'altra è Chloe, in lutto per la recente perdita di un'amicizia, morta di overdose. Chloe è anche la prima - e per un bel po' l'unica - della famiglia a percepire una presenza ultraterrena nella casa.