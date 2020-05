Bandiera Blu 2020, in Italia 195 comuni e 18 laghi

Nell'incertezza su come trascorreremo le vacanze arriva una certezza che promuove la salute del nostro Paese: l'aumento delle località che battono Bandiera Blu. I Comuni che potranno sventolarla diventano 195 per complessive 407 spiagge, 12 in più rispetto al 2019. Anche 75 approdi turistici tra i beneficiari del riconoscimento che incorona regina della classifica nazionale la Liguria con 32 località e due nuovi ingressi: Diano Marina e Sestri Levante. Nota di merito anche alla Calabria a quota 14 che si distingue per l'ingresso di tre località: Rocca Imperiale, Tropea e Siderno. I criteri della FEE, l'organizzazione internazionale no-profit che assegna il bollino di eccellenza ambientale, seguono indicatori precisi, tra i quali l'esistenza e la funzionalità degli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti, le iniziative delle Amministrazioni per una migliore vivibilità, la valorizzazione delle aree naturalistiche, la cura dell'arredo urbano e delle spiagge. Al secondo posto c'è la Toscana con 20 località e l'ingresso di Montignoso. Poi la Campania con 19 bandiere e una new entry: Vico Equense. Quindici località per le Marche, come per la Puglia che conquista la Bandiera anche per le Isole Tremiti e Melendugno. Invariata la Sardegna a quota 14, dieci per l'Abruzzo, nove per il Lazio e per il Veneto che guadagna Porto Tolle. Una in più anche in Sicilia che sale a quota otto con Alì Terme. Sette per l'Emilia Romagna, cinque per la Basilicata, due al Friuli Venezia Giulia, una per il Molise. Incoraggianti anche i dati che arrivano dai laghi. Sono 18 le località battenti Bandiera Blu con il Piemonte che fa segnare l'ingresso di Gozzano e ottiene quattro Bandiere, dieci per il Trentino Alto Adige, una per la Lombardia. Incoraggianti, come le parole del Presidente di FEE Italia, Claudio Mazza, che dice: "La Bandiera Blu quest'anno sarà strumento per la ripresa e il rilancio dell'immagine del Paese".