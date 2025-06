Il 25 giugno un team del Museo Noel Kempff Mercado ha tratto in salvo 27 bufeos, i delfini rosa dell’Amazzonia boliviana, rimasti intrappolati in specchi d’acqua isolati a causa del basso livello del fiume. Circa il 70% dei cetacei soccorsi erano femmine, tra adulte, giovani e neonate. Gli studiosi hanno impiantato microchip per monitorarli. La specie è classificata come minacciata dall’IUCN (International Union for Conservation of Nature) a causa di inquinamento e deforestazione.