Cambiamenti climatici, esperti e aziende al summit EIIS

Futuri rigenerativi. Uno slogan evocativo per l'edizione 2025 del Summit EIIS, l'istituto europeo per l'innovazione e la sostenibilità che punta a mantenere dritta la rotta della lotta al cambiamento climatico. "Parlare di sostenibilità in un contesto non di pace e armonia non è semplicissimo, perché la sostenibilità per crescere e prosperare ha bisogno di pace e quindi cambiato il contesto, cambia ancora di più l'urgenza di parlare di questi temi." Le nostre azioni, i nostri futuri. L'innovazione al servizio della sostenibilità e della transizione in una fase storica in cui è messa in discussione. "Succede sempre che c'è un momento in cui si va veloce e un momento in cui si rallenta. Ma il momento in cui si rallenta è il momento in cui si parla, in cui ci si confronta, in cui si capisce cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato per ripartire." Al summit partecipano organizzazioni globali, aziende leader, ONG e istituzioni europee per immaginare insieme un futuro più equo e resiliente. Al centro dei dibattiti, temi strategici come biodiversità, agricoltura sostenibile, la transizione ecologica e digitale, finanza innovativa e tecnologie emergenti, ma soprattutto i giovani, protagonisti di ogni iniziativa come quella presentata dal Fondo delle Nazioni Unite per lo sviluppo agricolo. Idee e proposte per affrontare concretamente le sfide globali sfruttando l'innovazione. .