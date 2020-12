Climate Crisis, nasce l’app AWorld per Act Now

Si chiama AWorld e è l'app ufficiale scelta dall'ONU per supportare Act Now, agisci ora, una campagna globale per contrastare i cambiamenti climatici e sensibilizzare tutti ad adottare uno stile di vita più sostenibile. L'app è stata sviluppata da Marco e Alessandro, due ragazzi torinesi che nel 2019 hanno creato la startup Aworld, l'idea vincente, apprezzata e scelta dalle nazioni unite, è quella di stimolare le persone a compiere piccoli gesti quotidiani per la sostenibilità, attraverso il gioco e le sfide che questa app propone. L'app è una guida verso la sostenibilità, ti dà dei contenuti e delle azioni che possiamo fare noi nella nostra vita quotidiana, azioni pratiche come quella di fare una doccia di 5 minuti invece di una doccia di 10 minuti, che ti fa risparmiare 50 litri di acqua al giorno. Oppure quella di staccare le prese degli elettrodomestici quando non vengono utilizzati che ti fa risparmiare 3 kW al giorno e 1 kg di CO2, anche quindi risparmiando. Poi facciamo delle Challenge di gruppo dove coinvolgiamo le aziende, diamo dei determinati obiettivi e al raggiungimento di questi obiettivi le aziende si impegnano a piantumare alberi. Sabato 12 dicembre si celebra il quinto anniversario degli accordi di Parigi sul clima, ma dal 2015 ad oggi molti degli impegni sottoscritti dalle Nazioni sono stati disattesi. Il Paese si è preso un impegno preciso a Parigi nel 2015 per contenere l'aumento delle temperature globali. Purtroppo gli studi più recenti ci dicono che non sta succedendo. Quello che noi oggi facciamo anche stimolati da nazioni unite è quello di richiamare la loro attenzione e dire "noi cittadini ci siamo, con le nostre azioni concrete stiamo agendo. Voi Stati che cosa state facendo?" e lo facciamo attraverso il lancio di una campagna che è la campagna con l' hashtag callthefuture e col lancio di un filtro Instagram. Ed ecco come funziona il filtro che troviamo sulla pagina Instagram delle nazioni unite: soffiando si colorerà il mondo per dire "noi persone ci siamo e stiamo agendo, agite anche voi Stati".