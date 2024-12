Scoiattoli cacciano, uccidono e mangiano piccoli roditori

Un team scientifico in California sostiene di aver registrato diversi casi di scoiattoli di terra che cacciano e mangiano piccoli roditori. Un comportamento mai osservato in precedenza. Un articolo pubblicato il 18 dicembre sul Journal of Ethology affermava che "in oltre due mesi nel dodicesimo anno di uno studio a lungo termine sulla popolazione di scoiattoli, abbiamo documentato 74 eventi di scoiattoli di terra giovani e adulti di entrambi i sessi che hanno depredato, consumato e/o gareggiato per le prede arvicole". L'articolo citava ricerche precedenti che mostravano che gli scoiattoli sono "in grado di uccidere e consumare pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi adulti". Ma rimaneva "difficile distinguere tra spazzini e predazione diretta". "Lo studio diretto del comportamento di caccia degli scoiattoli rimane raro", affermava l'articolo. I ricercatori hanno affermato che il loro filmato mostrava "la prima prova di scoiattoli di terra della California ... che cacciavano, uccidevano e consumavano ripetutamente prede vertebrati adulti in natura". Credit: Smith, et al, Journal of Ethology via Storyful.