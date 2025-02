In Spagna, il 23 febbraio, temperature insolitamente calde hanno fatto fiorire i mandorli con tre settimane di anticipo nel nord-est del Paese. Secondo le autorità locali, il cambiamento climatico è la causa principale. “Gli inverni ormai sembrano primavere”, ha dichiarato Francesc Rosset, responsabile ambientale di Arbeca. Nonostante le preoccupazioni, turisti e residenti affollano i campi in fiore per scattare foto. È la seconda fioritura più precoce dal 1981, dopo il record del 1993.