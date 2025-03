Un polpo scrocca un passaggio a uno squalo

Un team dell'università di Auckland ha ripreso le straordinarie immagini di un polpo che approfitta di uno squalo per scroccare un passaggio. Lo squalo è stato identificato come uno squalo mako a pinne corte e il suo passeggero tentacolare come un polpo maori. La professoressa Rochelle Constantine ha affermato che questo ha reso la combinazione ancora più particolare poiché "i polpi si trovano principalmente sui fondali marini, mentre gli squali mako a pinne corte non amano le profondità". "L'incontro con lo 'sharktopus' è un promemoria delle meraviglie dell'oceano. Una delle cose migliori dell'essere uno scienziato marino è che non sai mai cosa potresti vedere dopo in mare. Supportando le iniziative di conservazione, possiamo contribuire a garantire che tali momenti straordinari continuino a verificarsi", ha affermato Constantine. Credit: Wednesday Davis/Esther Stuck/University of Auckland. via Storyful.