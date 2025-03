Sabato 22 marzo l’Acropoli di Atene si è spenta per un’ora in occasione dell’Ora della Terra, l’evento globale promosso dal WWF per sensibilizzare sul cambiamento climatico. Le luci del Partenone e degli altri templi antichi sono state spente alle 20:30 ora locale. Hanno aderito anche il parlamento greco, diversi hotel della capitale e la Torre Bianca di Salonicco. L’iniziativa coinvolge ogni anno monumenti in tutto il mondo.