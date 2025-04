Clima, in Europa nel 2024 oltre 300 vittime eventi estremi

I numeri parlano chiaro e dicono che l'Europa è il continente che si sta riscaldando più velocemente. Al di là degli indicatori climatici ci sono poi le conseguenze. L'anno scorso le temperature e le inondazioni diffuse hanno causato almeno 335 vittime, colpendo circa 413mila persone. Sono alcune delle cifre contenute nello European State of the Climate, il rapporto che il servizio Copernicus e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale diffondono ogni anno. All'origine della crisi climatica c'è l'utilizzo da parte dell'uomo di gas, petrolio e carbone, che riscaldando l'atmosfera rendono più intensi e frequenti gli eventi estremi. Più nel dettaglio, nel 2024 si è registrato un chiaro contrasto tra Europa orientale e occidentale. Quest'ultima ha vissuto uno dei dieci anni più piovosi dal 1950. Il numero di giorni con stress da caldo definito forte, molto forte ed estremo, è stato il secondo più alto mai registrato. Arrivano anche dei segnali positivi con la quota di produzione elettrica da fonti erst in terms of economy damage to our ecosystems and our children andate ad a C'è poi un motivo in più per guardare con attenzione al rapporto del WMO e di Copernicus. Dall'altra parte dell'oceano Donald Trump sta smantellando il monitoraggio del clima. I dati dell'ONU e dell'Unione Europea diventano così sempre più preziosi. .