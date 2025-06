Giornata ambiente, Navarro: rischiamo di rovinare la nostra casa

"Io credo che sia un momento in cui tutti devono fare una riflessione, diciamo perché è evidente che noi abbiamo la capacità di modificare il nostro pianeta in una maniera planetaria che non era mai successo. Ora, se questo fatto ha delle conseguenze dopodomani o tra cinque anni o tra 10 anni, uno può discutere in dettaglio, però la verità è che abbiamo una responsabilità nuova nei confronti del pianeta, nel senso che questa nuova capacità che noi abbiamo, prima si parlava per esempio del fatto che stiamo acidificando gli oceani, È una cosa nuova sulla scena, diciamo storica del nostro pianeta, non lo potevamo fare prima. Quindi noi stiamo facendo una specie di grande esperimento di ingegneria planetaria, stiamo cambiando le caratteristiche del nostro pianeta e quindi come minimo dobbiamo cercare di capire cosa vuol dire e che significa. Quindi la giornata dell'ambiente credo deve essere un momento di riflessione per far, come dire, riflettere tutti quanti sul fatto che noi rischiamo veramente di rovinare la casa dove abitiamo". .