Giornata della Biodiversità, natura e sviluppo sostenibile

Bisogna comunicare ai cittadini dei nessi, dei collegamenti che esistono tra questo accordo che è stato firmato nel 2022, il cui obiettivo è di arrestare e invertire il declino della biodiversità e il raggiungimento degli ormai noti 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Allora questa giornata serve per spiegare l'importanza di procedere verso il raggiungimento degli obiettivi della biodiversità e che il raggiungimento di questi obiettivi è fondamentale e cruciale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, non solamente quelli tipicamente ambientali, non solamente quelli che riguardano la biodiversità, ma anche quelli più di carattere sociale, economico, come per esempio affrontare la fame nel mondo, la povertà, l'igiene e la qualità della vita dei cittadini in genere. .