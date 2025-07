In Spagna oltre 200 pompieri e forestali sono impegnati contro un vasto incendio vicino a El Arenal, 100 km a ovest di Madrid. Il 30 luglio a Mombeltrán i residenti sono stati invitati a restare in casa per il fumo. Bulldozer e mezzi aerei stanno tentando di fermare le fiamme. Ondate di calore sempre più intense aggravano il rischio incendi.