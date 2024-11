"Bè la COP 29 è un evento importante per Leonardo è un'occasione per illustrare come le nostre tecnologie dai sensori spaziali, dal nostro contributo per costruire nuovi satelliti fino ai dati ai servizi di osservazione della Terra che molto ci restituiscono per capire le dinamiche di evoluzione del pianeta, di cambio climatico di gestione delle emergenze e perché no costruzione di un'agricoltura più produttiva e più sostenibile.".