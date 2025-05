Mario Faro: Sicilia punto di incontro di paesaggisti da tutto il mondo

Abbiamo inaugurato la quinta edizione di Radicepura Garden Festival. Quest'anno è 10 anni che lavoriamo su questo progetto, quindi anche un po' tempo di bilanci. Abbiamo costruito in questi 10 anni più di 80 giardini, abbiamo selezionato più di 2000 progetti, abbiamo conosciuto più di 100 giovani paesaggisti, paesaggisti provenienti da tutto il mondo. Quest'anno abbiamo giardini che vengono dall'India, dalla Cina, dall'America, dall'Islanda, quindi veramente da tutto il mondo, e la Sicilia oggi più che mai diventa un centro di incontro, un centro di contagio, è questo che mi piace dire, positivo. Abbiamo avuto anche più di 40 volontari che sono venuti ad aiutarci. Questo è il messaggio più bello che Radicepura Garden Festival possa dare. Vi consiglio di venire a visitare il festival, di vedere i giardini evolversi in questi 6 mesi. Vi consiglio anche di vedere il cartellone dei nostri appuntamenti. Spazieremo dall'arte con la mostra di Lauretta, il Garden in Movies, con la scuola Olden un corso di scrittura, un evento dedicato alla Tunisia. Saranno 6 mesi ricchissimi, quindi vi consiglio di venirci a trovare per arricchire e per passare più tempo in giardino. .