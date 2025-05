NetZero Milan, l’industria a zero emissioni

NetZero Milan è il nuovo expo summit organizzato da Fiera Milano dedicato alla decarbonizzazione industriale del sistema elettrico. "NetZero Milan è una nuovissima piattaforma, per la prima volta nel mondo, che si occupa di una parola che è strana che è l'hard to abate, che significa transizione energetica dei processi produttivi. Quello che vogliamo fare in questo momento è dare delle idee, fare incontrare produttori, istituzioni e istituzioni finanziarie, affinché tutti insieme si possa pensare a nuovi modelli per produrre tutto quello che ci serve nel quotidiano, ma con una forma di energia che sia un'energia diversa, più pulita e innovativa". Tre giorni in cui i rappresentanti di tutti i comparti industriali possono confrontarsi su tecnologie, policy europee e finanza, competenze imprescindibili per affrontare il percorso verso le missioni 0. "Fiera Milano ha il parco solare più grande d'Europa. Quello che abbiamo voluto fare con NetZero è creare una nuova piattaforma, dove tutti i players si possano incontrare e capire quali sono i nuovi modelli di energia rinnovabile che sono soprattutto utili alle fasi produttive delle aziende". Ma come si traducono questi temi nel quotidiano? "Le rinnovabili sono la fonte di energia più economica. Sono più economiche delle fonti tradizionali. E quindi ci dobbiamo porre il problema di come far aumentare i consumi di energia rinnovabile. Il primo tema è quello dell'elettrificazione. Quindi dobbiamo trasformare le nostre case in grandi consumatori di energia elettrica. E per le industrie esistono degli strumenti come dei PPA long term, ovvero dei contratti di acquisto di energia elettrica da fonte rinnovabile, laddove si riesce a unire la domanda con l'offerta si riescono a buttare giù i costi. Quindi l'importante è aumentare la penetrazione delle rinnovabili nel sistema elettrico". .