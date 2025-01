Un team internazionale di scienziati ha scoperto che il segreto della resistenza degli orsi polari al ghiaccio sta in un rivestimento naturale di grasso presente nel loro pelo. Lo studio, pubblicato su Science Advances, ha rivelato che il sebo del pelo contiene colesterolo, diacilgliceroli e acidi grassi, che impediscono la formazione di ghiaccio. La ricerca potrebbe ispirare rivestimenti anti-ghiaccio sostenibili per sostituire sostanze chimiche sintetiche come i PFAS.