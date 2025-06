Polo Unimont, studenti e ricercatori per tutela ambiente

Un piccolo comune montano, ponte tra studenti, ricerca e natura, è a Edolo, nel cuore dell'alta Valcamonica che nasce Unimont, il polo dell'Università degli studi di Milano dedicato alla valorizzazione e tutela dell'ambiente. "Abbiamo circa 250 studenti che provengono da tutta Italia e dagli ultimi tre anni anche dall'estero, nella laurea magistrale internazionale multidisciplinare, che coraggiosamente abbiamo avviato in un piccolo comune di montagna con meno di 5000 residenti. Il cuore di Unimont è la montagna con tutte le peculiarità, ciò che la caratterizza, ciò che la rende unica. Il nostro lavoro è mettere in evidenza quello che rende la montagna attrattiva. e non territorio da abbandonare". Un polo universitario specializzato nello studio e nell'analisi delle complessità del territorio montano, a cui si aggiunge anche un centro di ricerca dedicato soprattutto al settore agroalimentare. "Direttamente con gli agricoltori e col territorio andiamo a ricercare, siamo andati a mappare l'agrobiodiversità italiana, quindi con una ricerca nazionale. dove siamo andati a ricercare tutti quegli ortaggi tipici che si sono sviluppati nei secoli precedenti. Perché un radicchio coltivato in Val Camonica piuttosto che un radicchio coltivato in valle poi in Piemonte, può cambiare perché cambia il clima. Cambiano le tecniche di coltivazione degli agricoltori. Qual è il rischio? Il rischio è che se noi ci alimentiamo con cinque ortaggi, quindi una patata, una lattuga e un fagiolo e un melone, rischiamo che arriva la malattia nuova, il nuovo batterio, il nuovo virus, intacca queste specie vegetali e noi abbiamo un problema di nutrizione umana". Ambiente, studio e tecnologia, presupposti che hanno coinvolto anche il mondo dell'auto. "Questo progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione. con Valtemo. Valtemo che ci ha dato la possibilità di incontrare Unimont e di donare questa che è Lev1, ovvero la nostra top di gamma della tecnologia sostenibile, per favorire i loro Sharon Di Carlo, Sky TG 24. .