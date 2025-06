Rapporto Ispra: il mare italiano gode di ottima salute

In Italia la qualità delle acque lungo 5100 chilometri di litorale è considerata eccellente. Il 95,7% ovvero la stragrande maggioranza delle acque di balneazione costiere, raggiunge il livello più alto previsto dal sistema di classificazione europeo. È un dato in miglioramento rispetto agli anni precedenti, quello che emerge a conclusione delle attività di monitoraggio, condotte dal sistema nazionale per la protezione dell'ambiente composto dall'ISPRA e dalle agenzie locali Arpa e Appa. Le percentuali più alte di costa eccellente si trovano in Puglia con il 99,7% in Friuli Venezia Giulia con il 99,6% e con il 98,7% in Sardegna, che è anche la regione con il numero più alto di chilometri di costa eccellente in termini assoluti 1391. Bene anche la Calabria, quarta con 621 chilometri di litorale con la massima qualità. nella classifica non è presente la Sicilia, dove il monitoraggio è effettuato dal sistema sanitario regionale. I tecnici hanno prelevato oltre 24000 campioni e in base alle analisi dei laboratori delle agenzie ambientali che tengono conto di parametri come la concentrazione dei batteri di Escherichia Coli e Enterococchi intestinali 152 chilometri di costa sono risultati di qualità buona 35 chilometri, ovvero lo 0,7% sono rientrati nella classe scarsa e 31 chilometri, quella sufficiente. Ottimi anche i risultati per i laghi e i fiumi balneabili presenti in 11 regioni e province autonome. La qualità è eccellente nel 90% dei casi. .