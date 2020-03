Allerta virus, Galli: mascherina? impossibile generalizzare

Noi abbiamo una serie di regole chiare per quello che riguarda gli operatori sanitari e tutta una serie di personale costantemente a contatto con il pubblico. Per quanto attiene l'utilizzo delle mascherine in altri contesti, direi che la materia è meno definita e studiata. Non mi sentirei di propugnare un'assoluta generalizzazione… Il tassista sulla cui auto io salgo, monto su al mattino per andare al lavoro e che porta la mascherina, la dovrebbe portare? Per il tassista che lavora tutto il giorno a contatto col pubblico, sali, scendi, scendi, sali e che non può mantenere di fatto una distanza ragionevole perché ce l'ha subito dietro il trasportato, l'idea d'avere una mascherina, soprattutto qui da noi, dalle parti nostre, è un'idea tutt'altro che… La mia vicina di casa che va a fare la spesa, che non ha sintomi e che non pensa di essere stata contagiata, fa bene ad andare a fare la spesa con la mascherina o no? Farebbe bene a farlo nel momento in cui le venisse esplicitamente detto di farlo in una determinata situazione e in una determinata area.