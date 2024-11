I titoli di Sky Tg24 del 5 novembre, edizione delle 8

L'America oggi sceglie il suo presidente, si prevede un testa a testa. Riflettori sui sette Swing States. Oltre 78 milioni hanno già votato. Dalle 23:00 lo speciale su Sky Tg24. Casa Bianca e Congresso blindati, pronta la Guardia Nazionale. Harris: "insieme vinceremo". Trump attacca l'avversaria: bisognerebbe metterla sul ring con Tyson. Spagna, allerta gialla a Barcellona. Caos all’aeroporto del Prat e sulla rete ferroviaria. A Valencia intanto è incubo dispersi, sale a 222 il bilancio delle vittime. Migranti, riprendono i trasferimenti verso l'Albania, ma sui Paesi Sicuri arriva lo Stop del Tribunale di Catania. Protesta nel Cara di Bari con l'intervento della Polizia. Manovra, oggi a Palazzo Chigi l’incontro tra Meloni e i sindacati. Confindustria critica: Non dà risposte adeguate. Allarme sui fondi per la sanità pubblica. Sciopero delle ferrovie di otto ore. Protesta dopo l’aggressione sul regionale nella tratta Genova-Busalla. Capotreno aggredito da due giovani mentre controllava i biglietti. Ragazzina di 12 anni accoltella un compagno di classe in provincia di Roma. “Ha fatto la spia” ha detto la giovane chiamando i Carabinieri in lacrime. Serie A, vincono la Lazio, l'Empoli e il Genoa. Champions League, alle 21:00 Milan-Real Madrid, Lille-Juventus e Bologna-Monaco tutto live su sky.