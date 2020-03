Coronavirus, Locatelli: nessuna proroga a luglio misure

La durata delle misure di contenimento, perché su qualche organo di informazione è apparsa una notizia che in qualche misura fa interpretare la possibilità che le medesime siano prolungate già di default fino alla fine di luglio. Assolutamente no. Voglio dire a chiarissime lettere, che la durata delle attuali misure di contenimento, mirate soprattutto alle attività lavorative non essenziali e alle misure di contenimento sociale è il 3 di aprile. Nei giorni immediatamente precedenti, verranno prese le decisioni del caso.