Lotta al covid, le regole da rispettare durante le feste

Saranno feste sicuramente condizionate dalla pandemia, ma rispetto all'anno scorso grazie soprattutto all'effetto dei vaccini, sarà un periodo un po' più normale. Molto cambierà a seconda del colore in cui saranno inserite le regioni, se la zona bianca consente qualche libertà in più, le cose cambiano in zona gialla, dove si trovano già dal 13 dicembre la Calabria, il Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Bolzano. Il 20 sempre di questo mese, il gruppo si allargherà a Trentino, Liguria, Marche e Veneto. Quest'ultima, visto il quotidiano aumento dei contagi, ha deciso di giocare d'anticipo imponendo da subito l'utilizzo della mascherina anche all'aperto, una protezione anti-contagio in un periodo tradizionalmente dedicato alle spese natalizie, in cui è facile si creino assembramenti dentro e fuori dai negozi, cui sono ricorsi con delle ordinanze ad hoc anche i sindaci di alcune grandi città, pur trovandosi in regioni in fascia bianca. È il caso ad esempio di Milano. Altro capitolo ha a che fare con le cene a casa, così frequenti in questi giorni di festa. Non ci sono limitazioni specifiche, ma non mancano quelle no. Le raccomandazioni su tutte, quella di evitare grandi tavolate e possibilmente gli inviti avanzati da famiglie no vax. Al ristorante invece, è necessario il Green Pass rafforzato per consumare i pasti al chiuso, anche in zona bianca. In zona gialla, è stato istituito il limite di un massimo di 4 persone per tavolo. Alcune restrizioni incideranno sulla vita di chi deciderà di viaggiare in questo periodo, l'ordinanza del Ministro della Salute Speranza infatti, impone per le persone vaccinate che arrivino o rientrino dall'estero, l'esito di un tampone negativo, ai non vaccinati oltre al test è imposto l'obbligo di quarantena. Infine, gli impianti sciistici: per accedervi saranno necessari Green Pass e mascherina, altra misura ritenuta necessaria per frenare l'avanzata della pandemia e rendere il più sereno possibile questo periodo di feste.