Nuovo codice strada, cosa cambia con i monopattini elettrici

Targa, frecce, casco e assicurazione. Con il nuovo codice della strada cambiano le regole anche per i monopattini. Partiamo dei nuovi obblighi: i monopattini elettrici dovranno munirsi di un contrassegno di riconoscimento adesivo plastificato e non rimovibile, assimilabile appunto a una targa. Non si potrà più guidare un monopattino elettrico senza casco, un obbligo già in vigore per i minorenni ora esteso a tutti i conducenti. I monopattini poi non potranno essere messi in circolazione senza essere coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile, pena una sanzione che va da 100 a 400 euro. Si rischia una multa invece che va dai 200 agli 800 euro se si circola su monopattino senza frecce e freni su entrambe le ruote. Con il nuovo codice viene poi introdotto il divieto di circolazione contromano per tutte le strade e viene vietata la sosta di monopattini sul marciapiede, salvo che in aree appositamente individuate dal proprio comune. In più viene reintrodotto divieto di uscire dai centri urbani abolito in passato. La circolazione dei monopattini sarà infatti consentita solo su strade urbane col limite di velocità non superiore a 50 km/h. Niente più monopattini elettrici sulle piste ciclabili o nelle pedonali quindi, spesso utilizzata dagli utenti per evitare il contatto con le automobili e altri mezzi in circolazione e per sentirti così più sicuri. Negli ultimi anni, secondo rilevazioni Aci e Istat, c'è infatti stato un aumento degli incidenti stradali che vedono coinvolti gli utenti di monopattini elettrici. I feriti, tra conducenti e passeggeri, hanno superato quota tremila nel 2023 mentre i morti sono stati 21, cinque in più rispetto al 2022.