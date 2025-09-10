Anno scolastico, al via la scuola senza cellulari

00:01:20 min
|
2 ore fa

Ultimi WhatsApp sulla soglia del portone e poi, via, telefono chiuso nello zaino. La campanella che segna il primo giorno della scuola senza cellulari suona e il vocìo è ancora più forte del solito. La nuova circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito vieta l'uso in tutte le scuole superiori, ma sono i singoli istituti, con regolamenti interni, a decidere come fare rispettare questa norma. "Abbiamo deliberato un regolamento che prevede che gli studenti lascino il loro cellulare negli zaini. Io ho dato fiducia agli studenti e spero che questa misura serva. Ovviamente non potranno utilizzare il cellulare neanche durante l'intervallo. Ci saranno le sanzioni e quindi spero che vada bene". Niente cellulari, quindi, neanche durante l'intervallo e i cambi di ora. E se c'è chi si affida al buon senso, c'è anche chi ha delle casseforti acquistate ad hoc, tasche, scatoloni, e chi approfitta degli armadietti. "Qui al Tito Livio da anni, in realtà, abbiamo degli armadietti, uno per ciascuno studente, in cui i ragazzi normalmente ripongono magari, non so, lo zaino piuttosto che, a volte, lasciano a scuola il dizionario, e possono tranquillamente lasciare il loro cellulare. Se non vogliono lasciarlo a casa lo possono lasciare nell'armadietto. Hanno la loro chiave". .

Giallo del Piave, i genitori di Alex Marangon deunciano 5 personeGiallo del Piave, i genitori di Alex Marangon deunciano 5 persone
cronaca
Giallo Piave, genitori di Alex Marangon denunciano 5 persone
00:01:18 min
| 37 minuti fa
pubblicità
Omicidio Napoli, figlia chiede di essere ascoltata in ProcuraOmicidio Napoli, figlia chiede di essere ascoltata in Procura
cronaca
Omicidio Napoli, figlia chiede di essere ascoltata in Procura
00:01:56 min
| 37 minuti fa
Guerra in Medioriente: ad Augusta le barche della Flotilla si preparano a salpare verso GazaGuerra in Medioriente: ad Augusta le barche della Flotilla si preparano a salpare verso Gaza
cronaca
Guerra in Medioriente: ad Augusta le barche della Flotilla si preparano a salpare verso Gaza
00:02:04 min
| 1 ora fa
Caso Cocci, indagati due politiciCaso Cocci, indagati due politici
cronaca
Caso Cocci, indagati due politici
00:01:48 min
| 1 ora fa
ERROR! T13100925ERROR! T13100925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 10 settembre 2025 - edizione h13
00:01:38 min
| 1 ora fa
Violenza sessuale su collega, interdetto ex primario ospedale di PaternòViolenza sessuale su collega, interdetto ex primario ospedale di Paternò
cronaca
Violenza sessuale su collega, interdetto ex primario ospedale di Paternò
00:01:31 min
| 2 ore fa
Resp. Flotilla: ci aspettavamo attacco, andiamo avantiResp. Flotilla: ci aspettavamo attacco, andiamo avanti
cronaca
Responsabile Flotilla: aspettavamo attacco, andiamo avanti
00:00:30 min
| 3 ore fa
Libri, l'importanza del limite nel racconto di una storiaLibri, l'importanza del limite nel racconto di una storia
cronaca
Libri, l'importanza del limite nel racconto di una storia
00:00:30 min
| 4 ore fa
Incipit, Ezio Abbate racconta "Ti vengo a cercare"Incipit, Ezio Abbate racconta "Ti vengo a cercare"
cronaca
Incipit, Ezio Abbate racconta "Ti vengo a cercare"
00:12:21 min
| 4 ore fa
Catania, ex primario indagato per violenza: sospesoCatania, ex primario indagato per violenza: sospeso
cronaca
Catania, ex primario indagato per violenza: sospeso
00:00:55 min
| 5 ore fa
ERROR! T08100925ERROR! T08100925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 10 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 7 ore fa
ERROR! WEB1009000ERROR! WEB1009000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 10 settembre
00:22:54 min
| 8 ore fa
Giallo del Piave, i genitori di Alex Marangon deunciano 5 personeGiallo del Piave, i genitori di Alex Marangon deunciano 5 persone
cronaca
Giallo Piave, genitori di Alex Marangon denunciano 5 persone
00:01:18 min
| 37 minuti fa
Omicidio Napoli, figlia chiede di essere ascoltata in ProcuraOmicidio Napoli, figlia chiede di essere ascoltata in Procura
cronaca
Omicidio Napoli, figlia chiede di essere ascoltata in Procura
00:01:56 min
| 37 minuti fa
Guerra in Medioriente: ad Augusta le barche della Flotilla si preparano a salpare verso GazaGuerra in Medioriente: ad Augusta le barche della Flotilla si preparano a salpare verso Gaza
cronaca
Guerra in Medioriente: ad Augusta le barche della Flotilla si preparano a salpare verso Gaza
00:02:04 min
| 1 ora fa
Caso Cocci, indagati due politiciCaso Cocci, indagati due politici
cronaca
Caso Cocci, indagati due politici
00:01:48 min
| 1 ora fa
ERROR! T13100925ERROR! T13100925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 10 settembre 2025 - edizione h13
00:01:38 min
| 1 ora fa
Violenza sessuale su collega, interdetto ex primario ospedale di PaternòViolenza sessuale su collega, interdetto ex primario ospedale di Paternò
cronaca
Violenza sessuale su collega, interdetto ex primario ospedale di Paternò
00:01:31 min
| 2 ore fa
Resp. Flotilla: ci aspettavamo attacco, andiamo avantiResp. Flotilla: ci aspettavamo attacco, andiamo avanti
cronaca
Responsabile Flotilla: aspettavamo attacco, andiamo avanti
00:00:30 min
| 3 ore fa
Libri, l'importanza del limite nel racconto di una storiaLibri, l'importanza del limite nel racconto di una storia
cronaca
Libri, l'importanza del limite nel racconto di una storia
00:00:30 min
| 4 ore fa
Incipit, Ezio Abbate racconta "Ti vengo a cercare"Incipit, Ezio Abbate racconta "Ti vengo a cercare"
cronaca
Incipit, Ezio Abbate racconta "Ti vengo a cercare"
00:12:21 min
| 4 ore fa
Catania, ex primario indagato per violenza: sospesoCatania, ex primario indagato per violenza: sospeso
cronaca
Catania, ex primario indagato per violenza: sospeso
00:00:55 min
| 5 ore fa
ERROR! T08100925ERROR! T08100925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 10 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 7 ore fa
ERROR! WEB1009000ERROR! WEB1009000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 10 settembre
00:22:54 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità