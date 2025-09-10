Anno scolastico, al via la scuola senza cellulari

Ultimi WhatsApp sulla soglia del portone e poi, via, telefono chiuso nello zaino. La campanella che segna il primo giorno della scuola senza cellulari suona e il vocìo è ancora più forte del solito. La nuova circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito vieta l'uso in tutte le scuole superiori, ma sono i singoli istituti, con regolamenti interni, a decidere come fare rispettare questa norma. "Abbiamo deliberato un regolamento che prevede che gli studenti lascino il loro cellulare negli zaini. Io ho dato fiducia agli studenti e spero che questa misura serva. Ovviamente non potranno utilizzare il cellulare neanche durante l'intervallo. Ci saranno le sanzioni e quindi spero che vada bene". Niente cellulari, quindi, neanche durante l'intervallo e i cambi di ora. E se c'è chi si affida al buon senso, c'è anche chi ha delle casseforti acquistate ad hoc, tasche, scatoloni, e chi approfitta degli armadietti. "Qui al Tito Livio da anni, in realtà, abbiamo degli armadietti, uno per ciascuno studente, in cui i ragazzi normalmente ripongono magari, non so, lo zaino piuttosto che, a volte, lasciano a scuola il dizionario, e possono tranquillamente lasciare il loro cellulare. Se non vogliono lasciarlo a casa lo possono lasciare nell'armadietto. Hanno la loro chiave". .