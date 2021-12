Arriva esercito a punti tampone di Lodi e Codogno

"Sì buonasera, quasi 30.000 casi e una serie di reazioni a catena come questa coda qui al Hub vaccinale di Lodi. Ve lo mostriamo una coda che si genera già a partire dalle 6 del mattino si quasi si fanno circa 900 tamponi al giorno sono solamente quattro le persone che eseguono il tampone, parliamo del personale naturalmente sanitario, si genera confusione questo ci hanno spiegato perché le persone non prenotano attraverso il sito della pubblica sanità ma accedono attraverso il certificato rilasciato dal medico di base ossia la cosiddetta ricetta bianca ma per capire meglio la situazione abbiamo Intervistato il responsabile di questo hub sentite quello che ci ha raccontato e la linea torna direttamente a te. "E' stato necessario l'intervento dell'esercito per supportarci negli aspetti logistici, quindi nella gestione dei flussi di traffico in entrata e con l'esercito stiamo valutando, ci stanno sopportando per l'apertura della nuova della nuova linea quindi per l'apertura di un'altra struttura che ci contenta Insomma di raddoppiare la capacità della del del refluo di Lodi. E' una confusione che si genera dal fatto che molte persone che non hanno la prenotazione che hanno la ricetta bianca si presentano prima quando dovrebbero esserci solamente i prenotati diciamo negli orari si sovrappongono un poco le persone quindi l'idea di sdoppiare completamente le due linee ci consente quantomeno di garantire alla gente che ha effettivamente una prenotazione di rispettare il tempo di accesso al drive trough e di erogare il tampone in maniera e In tempi rapidi.".