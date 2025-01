I titoli di Sky Tg24 del 23 gennaio, edizione delle 13

Corte Penale Internazionale chiede chiarimenti all'Italia dopo il rilascio del comandante libico Almasri. Tajani dice, l'Aia non è la bocca della verità. Oggi Piantedosi riferisce in aula. Trump difende i rivoltosi di Capitol Hill e minaccia nuove sanzioni alla Russia. Il Cremlino, nulla di nuovo. Nel pomeriggio ci sarà l'intervento del presidente americano a Davos. Energia e rincari. Pichetto Fratin alla Camera, allo studio l'anticipo delle aste sul gas stoccato per abbassarne il prezzo. Il DDL sul nucleare a Palazzo Chigi, i decreti entro due anni. Il magnate immobiliare René Benko arrestato in Austria dopo il crac miliardario del suo gruppo Signa, il 47enne è indagato in quattro paesi tra cui anche l'Italia. A Cosenza, sta bene ed è tornata tra le braccia dei suoi genitori la neonata rapita da una clinica e poi ritrovata. Domani ci sarà l'udienza di convalida della coppia fermata. Un nuovo incendio a nord di Los Angeles costringe l'evacuazione di oltre 30.000 persone. Il sud-est degli Stati Uniti travolto dal maltempo, emergenza in Florida. Champions, doppia vittoria per Inter e Milan, oggi Roma e Lazio impegnate in Europa League, ieri scontri tra ultras biancocelesti e tifosi spagnoli. La Lazio condanna le violenze. Continua la sfida tra i fornelli di MasterChef con prove sempre più difficili anche di fronte al maestro pasticcere Iginio Massari. Appuntamento questa sera 21:15 su Sky Uno.