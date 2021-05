Mare cristallino, ma non solo dove sventola la Bandiera Blu. Ci si aspetta acque realmente pulite, spiagge dotate di servizi accessibili a tutti e, soprattutto, sicure. Nell'estate del parziale ritorno alla normalità dopo i mesi di chiusure per la pandemia particolare significato assume il crescente numero di medaglie che il nostro Paese riesce ad appuntarsi per la 35a edizione delle Bandiere Blu, con cui la ONG danese Foundation For Environmental Education premia le migliori spiagge del mondo e i comuni più virtuosi. Per la stagione 2021 sventolano Bandiere Blu in ben 416 spiagge italiane, distribuite in 201 comuni, che corrispondono a circa il 10% delle spiagge premiate nel mondo, cui bisogna aggiungere ben 81 approdi turistici di eccellenza. Facciamo meglio dello scorso anno, a fronte di sole 9 località non riconfermate abbiamo 15 nuovi ingressi in ben 8 regioni italiane. Troppe le spiagge per ricordarle tutte, la classifica per regioni vede la Liguria saldamente in prima posizione con 32 località, stabile assieme alla Campania al secondo posto, la Toscana che scende alla terzo posto e Puglia e Marche che salgono rispettivamente al quarto e quinto posto. Tra le new entry spicca l'Abruzzo, con ben tre località ai vertici della classifica.