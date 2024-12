I titoli di Sky TG24 del 21 dicembre, edizione delle 13

Almeno 5 morti e oltre 200 feriti nell'attentato a Magdeburgo, in Germania. Riad aveva avvertito della pericolosità del 50enne arrestato. Scholz: uniti contro chi semina odio. Saudita, medico psichiatra, anti-Islam e sostenitore dell'Afd. Ecco chi è Taleb, l'attentatore che si è lanciato con l'auto sulla folla. Era sotto l'effetto di droghe. Salvini assolto nel processo Open Arms: il fatto non sussiste. La maggioranza esulta, il ministro: la difesa della patria non è reato. Schlein: le sentenze si rispettano. Manovra, il governo incassa la fiducia alla Camera: ora il testo va al Senato per il via libera definitivo. Fisco, pensioni, famiglia e casa le voci ritoccate. Il congresso americano approva in extremis il piano per evitare lo shutdown, il blocco delle attività federali. Bocciato l'innalzamento del debito caldeggiato da Trump. Orrore a Reggio Calabria, ragazzina violentata in gruppo per due anni: la polizia arresta tre minorenni. La vittima filmata durante le violenze per poi essere derisa. "Rapido 904, la strage prima delle stragi": su Sky Tg24 lo speciale a quarant'anni dall'attentato di Cosa Nostra che provocò 16 morti e quasi 300 feriti. Serie A, il Milan vince 1-0 a Verona. Oggi in campo Torino-Bologna, Genoa-Napoli e alle 20.45 Lecce-Lazio live su Sky Sport Uno.