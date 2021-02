Bari, ristoranti sold-out per San Valentino

La prima colazione al bar dopo il ritorno in zona gialla? Si, è sicuramente un bel segnale, ci dà quel po' di tranquillità in più che non abbiano avuto in questi mesi. Seppure in ritardo di 3 giorni per via di un errore della Regione, la Puglia torna dunque in zona gialla, una boccata d'ossigeno per bar e ristoranti, ma la rabbia accumulata è tanta. Scommettiamo che se la curva torna a salire di nuovo i bar e ristoranti chiudono, però in un anno che la curva è salita nessuno ha pensato che con i bar e i ristoranti chiusi non fossero realmente la causa e che il problema è fuori dai locali? Il weekend di San Valentino ad ogni modo è salvo e le prenotazioni non si sono fatte attendere. Il suo locale a San Valentino è full? Il mio locale si, anche perché riducendo i posti da quello che facevamo prima si, sono tutti pieni i locali, ma è normale, ripeto, la gente è come se abbiamo acceso una miccia. Non sarà tuttavia è festa per tutti, l'apertura solo a pranzo resta per molti un limite. L'attività pranzo aiuta, purtroppo, solo pochissime attività del comparto della ristorazione, molti nostri colleghi sono chiusi e non potranno lavorare per vocazione, per location, solo alcuni possono approfittare di questa opportunità, noi chiediamo di poter lavorare in sicurezza, ma anche di sera. Bari.