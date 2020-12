Blasi: Diminuite le polmoniti, stabili i ricoveri

Oggi la situazione è sicuramente migliorata dal punto di vista della pressione, presso il pronto soccorso sono passati da numeri molto alti come 70 80 polmoniti che arrivavano in pronto soccorso a 7 8 pazienti presenti covid positivi. Questo ovviamente ha un impatto su quella che è la pressione sull'ospedale, ma non ha, per adesso, un impatto su quelli che sono i ricoveri perché il paziente mediamente rimane ospedalizzato tra i 20 e i 30 giorni, quindi il numero di pazienti attualmente presenti in ospedale è sostanzialmente uguale a quello che era due settimane fa.