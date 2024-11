Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha pubblicato online un videomessaggio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. “Sicurezza, libertà, dignità per ogni donna”, ha dichiarato il ministro. “Combattiamo in modo deciso e unanime, la battaglia inizia dalla scuola. Necessario inserire il rispetto della cultura della donna all'interno dell'istituzione scolastica”. .