I titoli di Sky TG24 dell'8 gennaio 2024, edizione ore 13

Cecilia Sala è stata liberata, la reporter che era detenuta in Iran dal 19 dicembre, è su un aereo che la sta riportando in Italia, Giorgia Meloni esprime grande soddisfazione. Il Falcon con a bordo la cittadina italiana atterrerà nel pomeriggio a Ciampino, Tajani esulta: "C'è' stato un grande lavoro diplomatico", Schlein dice: "Un sollievo, grazie al Governo". Trump ha tracciato le linee del suo mandato, polemiche sull'ipotesi dell'uso della forza per prendere Panama e la Groenlandia e per la richiesta agli alleati NATO del 5% del Pil. Non si placano le tensioni politiche sul possibile accordo tra l'Italia e Space X, Opposizioni sul piede di guerra, Crosetto oggi riferirà in aula al Question Time. E poi c'è la morte di Ramy, a Milano, è stato diffuso il video dell'inseguimento e l'audio choc dei Carabinieri, il padre della vittima Sky Tg24 dice: "Ho fiducia nella giustizia italiana". Oggi è prevista l'autopsia sul corpo del neonato trovato morto in una culla termica di una chiesa di Bari, indagati per omicidio colposo il parroco e il manutentore. Devastante incendio a Los Angeles, almeno 40000 persone evacuate, minacciate anche le ville delle Star di Hollywood: "Non riusciamo a contenere più le fiamme" dicono i soccorritori. Il mondo dello Sport e del giornalismo piangono la scomparsa di Rino Tommasi, aveva 90 anni, per decenni è stata senza dubbio la voce della Boxe e del Tennis in Italia.