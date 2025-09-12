Bologna, auto contro palo durante inseguimento polizia

Incidente stradale questa mattina all'alba nel cuore di Bologna, un inseguimento con la polizia. Un veicolo a folle velocità si è schiantato contro un palo della luce, è morto un uomo. L'auto poi è risultata rubata. Siamo con Chiara Caleo, Chiara. Si chiamava Valjero Maksuti, aveva soltanto 18 anni ed era a bordo di questa auto rubata insieme a un suo connazionale, anche lui un ragazzo albanese di 19 anni. Vedete, sull'asfalto, i segni dell'auto. Stavano fuggendo da un controllo della polizia che li aveva fermati poco lontano da dove ci troviamo noi in questo momento, ad un semaforo. Lì poi è iniziata la fuga folle, veloce, dei due ragazzi su questa Audi A3 che poi, appunto, si è schiantata su un palo e ha divelto anche il secondo palo che si trovava proprio dietro al primo, più importante. Poi, ovviamente, sono stati soccorsi subito ma per il 18enne, appunto, è stata soltanto constatata, diciamo, la morte sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in ospedale. Secondo la Questura non c'è stato nessun contatto tra le due auto, però presumibilmente ci sarà un'inchiesta, ovviamente, su quanto è accaduto. Vi lascio con le parole del testimone, il proprietario dell'edicola che è proprio lì, prima della curva dove, praticamente, ha iniziato, diciamo, la macchina a sbandare e poi, appunto, è finita sul palo che vi abbiamo mostrato prima. Sentiamo. "Ho visto una macchina arrivare a tutta velocità dal centro, inseguita da due macchine della polizia, ma non ho fatto in tempo a vederla che praticamente ho sentito il busso perché si è...praticamente è andata contro il palo, lì alla curva. E niente, diciamo che andavano a una velocità così forte che neanche han frenato. Sono arrivati alla curva e andati contro il palo. La macchina ha quasi preso fuoco, perché si è visto il fumo, inseguiti dalla polizia. Poi ho saputo che uno dei due è morto, ma se uno guarda la macchina capisce perché. Senza frenare, contro il palo, a una velocità, non so quanto andava, ma a una velocità folle". .

